日職》本季大聯盟表現差強人意 31歲右投魯伊茲赴日轉戰橫濱DeNA

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA球團在昨日宣布，簽下後援投手魯伊茲（José Ruiz），而今天《MLBTR》記者亞當斯（Steve Adams）在社群媒體X上也透露，魯伊茲與球團簽下一紙1年120萬美元（約新台幣3761.5萬）的合約。

目前31歲的魯伊茲，今年先後效力費城人與勇士的成績不慎理想，縱使遊騎兵透過交易找來他，但並沒有讓他在大聯盟有出賽紀錄，今年在大聯盟僅有18場出賽，防禦率是不及格的8.82。

雖然魯伊茲在大聯盟的成績並不出色，但他在小聯盟卻有不錯的表現，整季在3A層級29場的出賽，33局的投球送出31K，拿下5次中繼與9次救援成功，防禦率與每局被上壘率分別是2.73與1.06。

亞當斯的貼文中也寫到，這份合約中也包含第2年的球隊選項，此外魯伊茲也有機會拿到最高20萬美元（約新台幣627.2萬元）的激勵獎金。

根據《MLBTR》撰文分析，120萬美元的合約比起他在小聯盟所拿到的薪水還高，甚至也能獲得的機會也會更多，若他能在日本拿出好表現，目前的年紀仍有讓他拚回大聯盟的空間。

