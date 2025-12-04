自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》掰了「CP3」保羅後 快艇打爆老鷹終止5連敗

2025/12/04 11:05

〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇今迎來送走老將保羅（Chris Paul）後的首戰，客場碰上老鷹自開賽一路保持領先，哈登（James Harden）投進5顆三分球，繳出全場最高27分、9助攻，加上雷納德（Kawhi Leonard）貢獻21分，助隊以115：92痛宰老鷹，終止5連敗。

快艇這季戰績慘澹，今天賽前僅拿下5勝，昨天傳出他們和陣中老將保羅分道揚鑣，並且在客場之旅要求他直接回家，震撼聯盟，這一戰也是快艇少了保羅後的首戰。

快艇今天作客老鷹，但老鷹多名主力缺陣，J.強森（Jalen Johnson）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和楊恩（Trae Young）都沒有打，戰力打折扣。

今天快艇開局打出9：2攻勢，且上半場掌握比賽節奏，兩節打完取得55：41大幅領先，第3節再打出39：32攻勢，甩開老鷹的糾纏，也把這股氣勢延續到第4節，早早奠定勝基。

快艇今天5人得分上雙，團隊命中率49%，哈登繳出全場最高27分、9助攻，雷納德21分、6籃板；老鷹方面，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下全隊最高21分。

雷納德（中）。（歐新社）雷納德（中）。（歐新社）

