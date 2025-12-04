自由電子報
NBA》杜蘭特24分率火箭退國王 與西部第2湖人僅0.5場勝差

2025/12/04 11:26

杜蘭特。（路透）杜蘭特。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭今靠著杜蘭特（Kevin Durant）24分、8助攻領軍，共3人得分達雙為數，加上第三節的一波流帶走比賽，終場121：95力退國王，以14勝5負排第3，與西部第2的湖人只剩0.5場勝差。

火箭前場以125：133爆冷不敵爵士，終止3連勝，今天對陣國王也打得不輕鬆，讓對手兩節出現49％投籃命中率，攻下52分，兩節打完暫時以1分落後。

不過第三節在杜蘭特的帶動下，加上小史密斯（Jabari Smith Jr.）也有所貢獻拿8分，亞當斯（Steven Adams）替補拿7分，湯普森（Amen Thompson）、森根（Alperen Sengun）都有6分進帳，單節打出36：19的猛攻拉開差距，第四節也繼續擴大分差，來到最大分差26分。

火箭團隊命中率達52.7％，除了杜蘭特之外，森根拿28分、10籃板、4抄截，湯普森有20分、12籃板，共5人得分達雙位數。

雷諾德（Maxime Raynaud）替補拿25分寫代表作，蒙克投進5顆三分球、拿25分，德羅展（DeMar DeRozan）有12分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）進帳12分、9助攻。

