自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯內特再見大火鍋 馬刺沒「斑馬」9場贏7場（影音）

2025/12/04 12:00

柯內特（7號）再見火鍋幫助馬刺贏球。（路透）柯內特（7號）再見火鍋幫助馬刺贏球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺本賽季收到重建成效，儘管一哥「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷缺賽，但球隊依然繼續贏球，今天客場挑戰魔術，最終靠著休賽季引進的中鋒柯內特（Luke Kornet）送出再見火鍋，以114比112贏球。

此戰馬刺在末節打完前3分鐘，還有著12分領先，不過魔術沒有讓比賽被輕鬆帶走，終場前7.7秒華格納（Franz Wagner）三分出手被犯規，並且三罰全中追平比數，此時馬刺明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）操刀關鍵一擊、並要到出手犯規，兩罰命中後再度要回領先。

魔術最後一擊戰術成功，開後門給到了華格納，不過他在閃過第一個防守者封阻後，沒有躲過補防的柯內特，最終被柯內特賞了再見火鍋。

此戰福克斯攻下馬刺最高31分，球隊最後10分都由他一人包辦，送出再見火鍋的柯內特則有5分7籃板3阻攻，贏球後馬刺收下2連勝，而在溫班亞瑪近期因傷缺陣的9場比賽中，球隊贏下了7場，排名依舊位列西部前段。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中