NBA》柯內特再見大火鍋 馬刺沒「斑馬」9場贏7場（影音）

柯內特（7號）再見火鍋幫助馬刺贏球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺本賽季收到重建成效，儘管一哥「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷缺賽，但球隊依然繼續贏球，今天客場挑戰魔術，最終靠著休賽季引進的中鋒柯內特（Luke Kornet）送出再見火鍋，以114比112贏球。

此戰馬刺在末節打完前3分鐘，還有著12分領先，不過魔術沒有讓比賽被輕鬆帶走，終場前7.7秒華格納（Franz Wagner）三分出手被犯規，並且三罰全中追平比數，此時馬刺明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）操刀關鍵一擊、並要到出手犯規，兩罰命中後再度要回領先。

請繼續往下閱讀...

魔術最後一擊戰術成功，開後門給到了華格納，不過他在閃過第一個防守者封阻後，沒有躲過補防的柯內特，最終被柯內特賞了再見火鍋。

此戰福克斯攻下馬刺最高31分，球隊最後10分都由他一人包辦，送出再見火鍋的柯內特則有5分7籃板3阻攻，贏球後馬刺收下2連勝，而在溫班亞瑪近期因傷缺陣的9場比賽中，球隊贏下了7場，排名依舊位列西部前段。

LUKE KORNET GAME-SAVING SWAT.



SPURS WIN IN ORLANDO! pic.twitter.com/8R6QtuR7Qc — NBA （@NBA） December 4, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法