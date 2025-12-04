自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》16億約加盟大都會 明星後援威廉斯發文調侃生氣的洋基迷

2025/12/04 12:28

威廉斯。（資料照，法新社）威廉斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲明星後援威廉斯（Devin Williams）今年季後離開洋基，以3年總值5100萬美元（約新台幣16.1億元）加盟大都會。威廉斯稍早在社群媒體Instagram發文調侃部分生氣的洋基球迷。

威廉斯這份3年5100萬美元約，其中有600萬美元是簽約金，這3年的年薪各為1500萬美元，皆各有500萬美元的延遲支付。根據《美聯社》提到，威廉斯的延遲支付要從2036年開始，直到2045年才會付清。

大都會今天稍早正式宣布威廉斯加盟後，威廉斯也在IG限時動態發文說，「對一群明明不想要我回來你們球隊的人，現在私訊裡卻很生氣。」

威廉斯今年季前從釀酒人來到洋基，整季出賽67場，戰績4勝6敗、防禦率4.79是生涯最糟，有18次救援成功、砸鍋4次。威廉斯還因表現不佳失去終結者位置。

大都會若能續留生涯253次救援成功的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），威廉斯可以轉為頂級佈局投手與狄亞茲搭配。

