NBA》「字母哥」僅打3分鐘傷退 公鹿大逆轉東部龍頭活塞

公鹿K.波特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳出「賣我風波的」的公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天僅打3分鐘就因右腿拉傷提前退場。但公鹿靠K.波特（Kevin Porter Jr.）、羅林斯（Ryan Rollins）合拿48分，幫助公鹿在主場以113比109逆轉擊敗東部龍頭活塞。公鹿戰績來到10勝13敗排東部第10。

亞德托昆波在首節剩下9分05秒時傳給格林（AJ Green）上籃得分完成助攻後，他突然在沒有碰撞的情況下倒地，坐在地上久久無法起身，最後靠隊友攙扶下退場，留下出賽3分鐘拿2分1助攻的表現。

公鹿克服首節9比27的落後，半場打完追至49比52。第三節初公鹿中鋒M.透納（Myles Turner）投進三分球後，公鹿反以56比55領先，但前三節打完公鹿仍以78比85落後。

公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波受傷。（法新社）

第四節公鹿打出一波14比2攻勢後再度超前比數，但活塞回敬一波13比4攻勢，包含哈里斯（Tobias Harris）投進兩顆三分，助隊在剩下2分09秒領先5分。這時公鹿連拿6分，包含辛姆斯（Jericho Sims）完成三分打，幫助公鹿再度超前分數。活塞在讀秒階段只靠罰球拿1分，一哥坎寧安（Cade Cunningham）出手三分還形成「大麵包」，公鹿最後收下勝利。

公鹿全場5人得分上雙，K.波特26分7助攻，羅林斯22分8助攻，辛姆斯15分14籃板，格林19分，波提斯（Bobby Portis）13分9籃板；活塞以哈里斯20分最佳，坎寧安17分。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後受訪提到，亞德托昆波將照核磁共振（MRI）檢查，但公鹿隊排除阿基里斯腱受傷的可能性。

另外，此戰第三節剩下2分17秒時，活塞史都華（Isaiah Stewart）和波提斯在禁區對抗後發生激烈爭吵，兩人各吞技術犯規，這讓領到本場第2次技術犯規的史都華遭驅逐出場。

活塞史都華（左）和波提斯（右）發生衝突。（法新社）

