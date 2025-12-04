控訴前媳婦帶1歲兒激戰高三生 南韓12強教練柳仲逸痛心發聲

前南韓隊總教練柳仲逸。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕前南韓12強國家隊總教練柳仲逸，今日在國會請願板發文，怒控前媳婦A某任高中教師時，曾帶1歲幼子與高三男學生多次在飯店發生性關係，並質疑檢方不起訴處分。

柳仲逸在請願書中表明自己是這起「女教師與學生有不恰當關係事件」的舉報者。他痛心指控，這位34歲前媳婦長期與當年高三的男學生有性關係，並多次將他年僅1歲的孫子帶到首爾、仁川、京畿道等多間飯店現場，導致家人們承受巨大衝擊與傷害。

據報導，柳仲逸的兒子、即女教師的前夫柳某，向司法機關提交了大量物證，包括A某與男學生進出飯店、擁吻的監視器影像、多間飯店的訂房紀錄，甚至有Cosplay衣服購買明細和DNA鑑定報告。儘管證據確鑿，但首爾南部地方檢察廳仍於今年10月14日以證據不足為由，給予不起訴處分。柳仲逸崩潰向韓媒表示，1歲幼童在無認知能力下被迫目睹性關係，他無法想像孩子長大得知真相後的傷害。

柳仲逸強烈指控司法機關未能積極調查，且區公所認定此事不構成虐童，校方也迴避責任。他透露，前媳婦目前正在準備重返教職，教育廳竟表示「沒有任何問題」。他認為，必須立即改善《兒童福祉法》與偵查標準，以保護學生與兒童的安全。這起事件引發南韓社會對教師倫理、司法調查標準以及兒童權益保護的嚴厲檢討。

柳仲逸對台灣球迷來說並不陌生，在去年12強棒球賽時，就是他率領南韓對陣台灣，結果卻發生韓媒指稱的「台北慘案」，以3：6不敵台灣，最終南韓連預賽都無法出線，近期南韓國家隊總教練已改由前LG雙子隊教頭柳志炫接任。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

