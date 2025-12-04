「2025世界原住民族傳統運動會」聖火傳遞抵達原民會 主委曾智勇親迎

「2025世界原住民族傳統運動會」聖火傳遞抵達原民會。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025世界原住民族傳統運動會」聖火自11月27日由屏東縣起跑，經過全國39個原鄉後，4日聖火隊伍抵達位於新北市新莊的原住民族委員會，由原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur率領同仁迎接，聖火隊將繼續沿路南返，於12月10日回到屏東縣來義高中主場地，揭開為期3天的運動會序幕。

「2025世界原住民族傳統運動會」共設置10項競賽項目，並邀請來自日本、紐西蘭、馬紹爾、帛琉等9個國家的11支國際隊伍與台灣16族及平埔族群共17支代表隊共同參與，競賽項目以原住民傳統技藝如撒網、拔河、角力等，極具趣味性。

請繼續往下閱讀...

原民會表示，聖火傳遞展開為期14天的全國55個原住民族地區環島接力，4日行程進入第8天，聖火隊伍一早由宜蘭縣大同鄉公所出發，經新北市烏來區公所傳遞至原民會，隨後將繼續南下前往桃園市復興區公所及新竹縣關西鎮公所，5日進入新竹縣尖石鄉、五峰鄉，並傳遞至苗栗縣南庄、獅潭及泰安等鄉鎮。

曾智勇表示，聖火傳遞不僅是宣告賽事的即將到來，更是一條串聯全台原鄉部落、連結彼此情感的重要紐帶，4日的路線跨越宜蘭、新北、桃園與新竹的泰雅族群生活領域，象徵著跨區域的文化連結與族群共榮。

他表示，聖火傳遞預計於12月10日抵達終點站屏東縣來義高中（主場地），期盼透過聖火的環台旅程，凝聚全國民眾對原住民族傳統體育文化的關注，並邀請大家屆時一同為選手加油喝采。

「2025世界原住民族傳統運動會」將於12月10日至12日在屏東舉行。（記者翁聿煌攝）

「2025世界原住民族傳統運動會」聖火傳遞抵達原民會，由主委曾智勇親迎。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法