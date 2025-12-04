自由電子報
世界盃資格賽》排名第5的台灣隊2連敗後戰力榜暴跌 中國也是

2025/12/04 13:44

FIBA最新戰力排行榜出爐。（圖片取自FIBA）FIBA最新戰力排行榜出爐。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第一階段本週一告一段落，國際籃總（FIBA）官網今天推出這階段賽後的最新戰力排名，原本高居第5的台灣男籃在吞下2連敗後，跌到第12名，南韓和日本則是一口氣衝到第2和第3名。

世界盃資格賽開打前，FIBA的戰力榜把台灣排在第5名，優於同組的日本、南韓。由於台灣男籃在亞洲盃獲得第5名，FIBA官網相對看好，他們在賽前的戰力排行分析中給予台灣隊肯定，內文指出，即便這次賀丹、賀博兄弟沒有參賽，但陣中還有台灣隊長陳盈駿，他是幫助台灣隊在今年亞洲盃闖進8強的重要球員；另外，林書緯的加入也可望增添戰力。

不過，台灣隊在首戰以26分差慘敗，第2場也以7分差惜敗日本，爭取晉級出現危機。今天FIBA官網公布在第一階段比賽後的第2波戰力排行，拿下2連勝的澳洲高居第1，而對中國拿下2連勝、原本被排在第7的南韓衝上第2名，日本也爬上第3。

台灣隊方面，官網內文指出，過去幾個月大家對於台灣男籃表現相當期待，尤其他們在亞洲盃闖進8強，但這次在資格賽對日本吞下2連敗後「夢想破滅」。不過，內文也提到，即便台灣隊還是有些不足之處，但他們獲得大批主場球迷的支持，不要認為他們不會持續進步，意即對於接下來台灣隊的表現還是有所期待。

值得一提的是，中國原本在戰力榜排行高居第3，但這次資格賽第1階段遭南韓橫掃，排名掉到11，僅比台灣高一名。這次台灣和日本、南韓、中國同在B組，第一階段打完，日本、南韓以2連勝分居第1、2名，中國則因為對南韓失分較少，暫居第3，台灣殿後。

