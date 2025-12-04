MiLB》今年在3A防禦率高達6.64 林昱珉點出主要問題

旅美好手林昱珉（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕旅美左投林昱珉今年在小聯盟賽季表現並不理想，他在響尾蛇3A出賽23場都是先發，戰績5勝7敗，防禦率6.64、被打擊率3成03、每局被上壘率1.81，101.2局投球出現67次四死球，送出85K，挨18轟。

林昱珉所屬的太平洋岸聯盟（Pacific Coast League），是著名的打者聯盟，全聯盟投手整體防禦率高達5.45，整體打擊率則為2成71。

回顧一整季表現，林昱珉表示，他所在的聯盟是偏向打者聯盟，今年是旅美多年第一個完整的3A賽季，有些微受到電子好球帶影響，導致好球帶比較小一點，可能主審會miss掉很多好球的判決，本季主要目標是把直球和控球的穩定度提升，要更勇敢搶前面兩顆好球，不能總是讓好球數落後。

林昱珉坦言，今年有一段時間非常低潮，3A有很多大聯盟或比較資深的選手下來，有詢問他們的經驗或想法，最主要是心態，心態真的很重要，在那個聯盟很容易1局失4、5分，這場就沒辦法達到優質先發，重點是要怎麼在失控之後有平穩的表現，例如第1局失5分，後面都沒失分然後投滿5局，這就是很好的調整。

