MiLB》陳柏毓上大聯盟只差一步 老爸陳炳男精闢解析

2025/12/04 14:08

旅美好手陳柏毓。（記者陳志曲攝）旅美好手陳柏毓。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕24歲的台灣右投陳柏毓，2020年以125萬美元簽約金加盟美職海盜，今年他多半待在2A，季中短暫升上3A，他表明，希望明年攻上大聯盟。

本季陳柏毓在海盜2A出賽26場其中23場先發，戰績4勝11敗，防禦率5.73、被打擊率2成67、每局被上壘率1.55，99局投球出現59次四死球，送出87K，挨11轟，他在3A先發3場拿下2勝0敗，防禦率0.66、被打擊率2成55、每局被上壘率1.39。

陳柏毓上大聯盟只差最後一哩路，老爸陳炳男說，「去美國這幾年，柏毓體格和心態都有成長，他也很適應美國環境，你說有沒有進步？有進步，進步在哪裡？至少沒有受傷，投到受傷要怎麼進步？最近3年在小聯盟他單季投球局數都破百局。」

陳炳男指出，陳柏毓是先發投手，以球速來看算是中上水準，如果他投後援，平均球速會更快，「有時候看投球轉播會跟他分享，最近曲球進步很多，最好的球種變速球丟得不錯，他投球出手的平行共軌和垂直共軌都做得很好，打者很難分辨這一球是直球還是變化球。」

陳炳南表示，陳柏毓知道自己是職棒投手，不能只會丟好球，要知道怎麼丟在邊邊角角，他的保送都不是差很多的保送，「能否上大聯盟，看球隊、看農場、看個人造化，至少適應能力我不煩惱。」

陳柏毓（中）。（記者陳志曲攝）陳柏毓（中）。（記者陳志曲攝）

旅美好手陳柏毓（中）。（記者陳志曲攝）旅美好手陳柏毓（中）。（記者陳志曲攝）

旅美好手陳柏毓。（記者陳志曲攝）旅美好手陳柏毓。（記者陳志曲攝）

