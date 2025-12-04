自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》萬波中正薪水升至1.95億 提出改善火腿主場外野草皮的要求

2025/12/04 14:53

萬波中正。（資料照，記者陳志曲攝）萬波中正。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《體育報知》報導日本火腿球星萬波中正今天與球團談薪，獲得加薪3000萬日圓，明年薪水從1.65億日圓升至1.95億日圓。萬波中正也向火腿隊提出改善外野草皮狀況的要求。

萬波中正今年出賽127場，交出20轟、56分打點，打擊率2成29是近3年新低，整體攻擊指數（OPS）為0.733。過去2年摘得太平洋聯盟外野金手套的萬波中正，本季出現7次守備失誤追平生涯單季最多。

對於今年賽季的表現，萬波中正受訪說，「很懊悔，覺得是因為自己，才讓球隊錯失優勝，我確實感受到責任，不論打擊還是守備，都有許多不順利的地方。」萬波中正認為，自己的打擊數據並不差，只要能改善擊球方向之類的事情，即使是和今年一樣的狀態，結果也會完全不同。

萬波中正期盼明年能打出顛覆過往成績的表現，「太平洋聯盟有許多強投和強打，但我希望能交出不輸給任何人的成績。」

另外，萬波中正也向火腿隊提出改善新主場艾斯康球場（ES CON FIELD）的外野天然草皮狀況，「很滑，而且因為土壤的關係，很容易出現坑洞，在那裡很容易被絆到摔倒，或是滑接時也會突然停住很危險，這種情況時常發生。草皮一旦變成那樣粗糙，滾地球會怎麼彈跳也會變得更難預測。各隊在8月、9月都是非常重要的時期，在那段期間的球場狀況變差，我認為不是好事，所以我有向球團表達，希望能想辦法改善。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中