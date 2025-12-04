日職》萬波中正薪水升至1.95億 提出改善火腿主場外野草皮的要求

萬波中正。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《體育報知》報導日本火腿球星萬波中正今天與球團談薪，獲得加薪3000萬日圓，明年薪水從1.65億日圓升至1.95億日圓。萬波中正也向火腿隊提出改善外野草皮狀況的要求。

萬波中正今年出賽127場，交出20轟、56分打點，打擊率2成29是近3年新低，整體攻擊指數（OPS）為0.733。過去2年摘得太平洋聯盟外野金手套的萬波中正，本季出現7次守備失誤追平生涯單季最多。

對於今年賽季的表現，萬波中正受訪說，「很懊悔，覺得是因為自己，才讓球隊錯失優勝，我確實感受到責任，不論打擊還是守備，都有許多不順利的地方。」萬波中正認為，自己的打擊數據並不差，只要能改善擊球方向之類的事情，即使是和今年一樣的狀態，結果也會完全不同。

萬波中正期盼明年能打出顛覆過往成績的表現，「太平洋聯盟有許多強投和強打，但我希望能交出不輸給任何人的成績。」

另外，萬波中正也向火腿隊提出改善新主場艾斯康球場（ES CON FIELD）的外野天然草皮狀況，「很滑，而且因為土壤的關係，很容易出現坑洞，在那裡很容易被絆到摔倒，或是滑接時也會突然停住很危險，這種情況時常發生。草皮一旦變成那樣粗糙，滾地球會怎麼彈跳也會變得更難預測。各隊在8月、9月都是非常重要的時期，在那段期間的球場狀況變差，我認為不是好事，所以我有向球團表達，希望能想辦法改善。」

