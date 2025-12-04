MLB》鄭宗哲金句 「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟」

旅美好手鄭宗哲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年鄭宗哲初登大聯盟，成為史上第18名大聯盟台將，只是出賽3場就被下放小聯盟，展望明年球季，他說，希望在大聯盟時間能長一點，待愈久愈好，不要著急，最重要的是身體健康，持續學習、進步，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟，然後好好打球。」

鄭宗哲首度以教練身分參加NIKE台灣青棒菁英訓練營，他告訴學員，「棒球只會愈來愈困難，但你會愈來愈強，你不會像青棒一樣，打擊率動不動就4、5成，這不代表沒進步，你會一直進步、一直變強，但成績不一定會愈來愈好，因為你的對手會愈來愈強，重點是要相信自己。」

旅美多年，鄭宗哲說，在美國體悟很深，就是不要給自己設限，自認不是很有天分、身材很好的球員，只是努力打球的其中一位球員，海盜球團對他幫助很多，他不知道自己能在小聯盟單季敲十幾轟、十支三壘安打，內野守備能受到聯盟認可，「很多事情剛去都不知道，我覺得就是不要設限，凡事都有機會發生。」

給未來挑戰旅外後輩的建議，鄭宗哲說，「盡可能適應環境，不要害羞、害怕，要好好享受，這樣才能快速融入環境，好好努力，不要設限，不要覺得自己只能做到怎麼樣，潛力是無限的。」

