自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》鄭宗哲金句 「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟」

2025/12/04 14:58

旅美好手鄭宗哲。（記者陳志曲攝）旅美好手鄭宗哲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年鄭宗哲初登大聯盟，成為史上第18名大聯盟台將，只是出賽3場就被下放小聯盟，展望明年球季，他說，希望在大聯盟時間能長一點，待愈久愈好，不要著急，最重要的是身體健康，持續學習、進步，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟，然後好好打球。」

鄭宗哲首度以教練身分參加NIKE台灣青棒菁英訓練營，他告訴學員，「棒球只會愈來愈困難，但你會愈來愈強，你不會像青棒一樣，打擊率動不動就4、5成，這不代表沒進步，你會一直進步、一直變強，但成績不一定會愈來愈好，因為你的對手會愈來愈強，重點是要相信自己。」

旅美多年，鄭宗哲說，在美國體悟很深，就是不要給自己設限，自認不是很有天分、身材很好的球員，只是努力打球的其中一位球員，海盜球團對他幫助很多，他不知道自己能在小聯盟單季敲十幾轟、十支三壘安打，內野守備能受到聯盟認可，「很多事情剛去都不知道，我覺得就是不要設限，凡事都有機會發生。」

給未來挑戰旅外後輩的建議，鄭宗哲說，「盡可能適應環境，不要害羞、害怕，要好好享受，這樣才能快速融入環境，好好努力，不要設限，不要覺得自己只能做到怎麼樣，潛力是無限的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中