台灣之光 16歲王儀珊獨舞奪WDSF世界錦標賽雙冠

王儀珊（中）獲得WDSF青年組冠軍。（明道中學提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕WDSF世界運動舞蹈總會於11月底，在東歐波士尼亞與赫塞哥維納．塞拉耶佛舉辦首屆女子單人標準舞世界錦標賽，明道中學王儀珊（16歲）代表中華台北，分別出戰青年組與跨組挑戰成人組，以穩定表現奪下兩面世界冠軍，成為史上第一屆女子單人世界錦標賽的雙金紀錄締造者，同時也是目前世界排名積分第一。

世界運動舞蹈總會（World DanceSport Federation）成立於1957年，為全球性舞蹈運動組織，負責推廣和管理運動舞蹈項目，每年舉辦世界拉丁舞錦標賽、標準舞錦標賽與十項舞蹈錦標賽等世界級競賽，王儀珊今天回到明道中學校園，與師生分享奪冠經歷。

王儀珊表示，跳舞不是想要站上世界舞台榮耀，而是如何與自己對話、如何面對孤獨、以及如何在「放下榮耀」後重新出發調整心態。

王儀珊被台灣舞界譽為「世界舞后」，今年7月越南首屆WDSF亞洲運動舞蹈錦標賽就包辦雙金，並與青少年組金牌林釆誼等新世代在亞錦賽，以3金3銀2銅擊敗中國、地主越南等亞洲勁旅，榮登獎牌榜第1名。

王儀珊說，WDSF世錦賽前提前1個月，前往羅馬，由前世界冠軍 Domenico & Gioia 教練及中華代表隊教練趙群倫，協助調整技巧、體能、心肺與表演細節，一週七天進行高密度訓練，「那是她最長、也最專注的一次訓練」，深刻感受到身體與心理雙重壓力，也因自我磨練而真正成長。

明道中學高中部主任劉昌龍表示，儀珊從小喜歡跳舞，小五接觸國標舞，經趙群倫、高嘉璘教練帶領扎實累積基礎，在國際舞台上逐步展現才能。

王儀珊與校內同學分享說，單人舞和雙人舞不同，舞台上只有自己，要學會跟觀眾、跟音樂也跟那一刻的自己對話，「而孤獨，是每個選手都會面對的」，如果要突破，就要放下榮耀，重新調整舞步、修正肌肉使用。

王儀珊在WDSF競賽舞池表現精湛。（明道中學提供）

王儀珊（16歲）獲得WDSF青年組與跨組挑戰成人組，兩面世界冠軍。（明道中學提供）

