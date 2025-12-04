經典賽》「想好好珍惜球迷的心意」 大谷翔平感性告白曝參賽動機

道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前宣布參戰經典賽，誓言率領日本武士隊力拚2連霸。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前宣布參戰經典賽，誓言率領日本武士隊力拚2連霸。近日他與人力網站「dip」執行長富田英揮對談的影片出爐，大谷談到自己對經典賽的看法，並感謝日本球迷遠赴美國為他加油，自己想要好好珍惜這些心意。

大谷翔平擔任人力網站「dip」代言人，今天與執行長富田英揮對談的影片在YouTube上線，大谷在11月25日就表態參加經典賽，而影片則是在前3天所拍攝的。富田英揮問大谷：「雖然還沒有正式公布，但以立場來說，當然會希望你能出賽，不過看了你這個賽季一直拚到世界大賽，再考慮到明年的賽季，其實也很難開口說『一定要你出賽』，那你實際上到底是怎麼想的呢？」

大谷翔平對此回應，當然是有想要參賽的心情，畢竟經典賽和大聯盟球季是不同的存在，雖然自己是道奇的球員，但球季期間有各式各樣的人支持他們，當然包括洛杉磯當地的球迷，但讓他特別有感觸的是，從日本特地飛來看球的人真的很多，球場裡也有非常多日本球迷。

大谷說道：「所以我當然想要好好珍惜這份心意，而且最重要的是，能在支持棒球、支持我們的球迷面前比賽，這樣的想法一直深埋在心中。」他認為上一次參賽的經驗非常美好，所以會更想再一次在這麼多人面前打球，自己真的很期待明年3月經典賽的到來。

