冬盟》青野拓海2分砲、麦谷祐介猛打 日職聯隊逆轉台灣海洋

〔記者吳清正／嘉義報導〕日職聯隊青野拓海轟出2分砲，麦谷祐介演出3安猛打賞，打下超前分，在冬盟4強交叉準決賽前哨戰以6:4逆轉擊敗台灣海洋。

日職聯隊和台灣海洋戰績並列第2，確定將在週六的季後賽對壘。今天是兩隊例行賽最後1次交手，日職聯隊取得3勝1敗的對戰優勢。

台灣海洋總教練林振賢表示，雖然沒有能夠在拉鋸戰獲勝，只要能從比賽中發掘可以改進的地方，輸球也可以有收獲勝，最重要的是週六的準決賽。

日職聯隊台灣選手陽柏翔第2局選到四壞球，並盜上二壘，宇都宮葵星安打先馳得點。

台灣海洋第4局展開反攻，靠著四壞球和王念好、林培緯連續安打攻佔滿壘，林莛淯安打攻下2分，2:1超前。

第6局陽柏翔安打，青野拓海轟出他在冬盟的第2支全壘打，日職聯隊3:2再度領先，青野拓海全壘打躍居單獨領先。

7局上台灣海洋林莛淯和王翾祐安打攻下追平分，下半局日職聯隊麦谷祐介和山中稜真安打又攻下超前分。

8局上台灣海洋先靠四壞球上壘，高捷二壘打又追平比數，下半局日職聯隊加倍奉還，相澤白虎、青野拓海和麦谷祐介安打打回超前分，再以雙盜壘跑回保險分。

陽柏翔今天2打數都安打，並再度展現速度優勢，除了盜壘成功，第4局跑出內野安打後，再靠著三壘滾地球，從一壘跑上三壘。

