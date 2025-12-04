NBA》史上第2人！寫紀錄再與詹皇比肩 佛拉格：有AD在差很多

獨行俠新科狀元佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今在主場對戰熱火，繳出22分、6籃板，連續3場得分破20分，率隊以118：108贏球，本季首度收下3連勝。佛拉格賽後受訪坦言，戴維斯（Anthony Davis）歸隊後，在場上的整體感覺好太多了。

佛拉格日前曾超越詹姆斯（LeBron James）成為史上最年輕單場10助攻球員，之後面對快艇轟下職業生涯新高的35分，以18歲又343天，創下自詹姆斯之後，史上第2年輕單場30分紀錄，也是史上唯二在19歲前單場砍下30分的球員；此外，佛拉格也是史上最年輕單場拿35分的球員。

佛拉格2日對戰金塊攻下24分，今天則是有22分，連續3場得分破20分，他又成為自詹姆斯之後，史上第2位在19歲前達成此項壯舉的球員。佛拉格在近3場平均繳出27.0分、7.3籃板和2.0助攻，投球命中率高達59.3％。

佛拉格賽後受訪表示，當戴維斯回來後，自己在場上的感覺好多了，因為他是頂尖球員，當他和K.湯普森（Klay Thompson）同時在場上時，這兩個人所帶來的牽制力，會把防守全部吸引過去，替他在場上創造出大量空間，這對自己來說真的非常關鍵。

內姆哈德（Ryan Nembhard）今天貢獻15分，另外傳出個人本季單場新高的13助攻，佛拉格認為跟內姆哈德一起打球很輕鬆，他能讓場上的每個人變得更好，很喜歡跟他一起打球，他是一位很棒的球員，也是一個很棒的人。

