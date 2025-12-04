自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上第2人！寫紀錄再與詹皇比肩 佛拉格：有AD在差很多

2025/12/04 16:58

獨行俠新科狀元佛拉格。（路透）獨行俠新科狀元佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今在主場對戰熱火，繳出22分、6籃板，連續3場得分破20分，率隊以118：108贏球，本季首度收下3連勝。佛拉格賽後受訪坦言，戴維斯（Anthony Davis）歸隊後，在場上的整體感覺好太多了。

佛拉格日前曾超越詹姆斯（LeBron James）成為史上最年輕單場10助攻球員，之後面對快艇轟下職業生涯新高的35分，以18歲又343天，創下自詹姆斯之後，史上第2年輕單場30分紀錄，也是史上唯二在19歲前單場砍下30分的球員；此外，佛拉格也是史上最年輕單場拿35分的球員。

佛拉格2日對戰金塊攻下24分，今天則是有22分，連續3場得分破20分，他又成為自詹姆斯之後，史上第2位在19歲前達成此項壯舉的球員。佛拉格在近3場平均繳出27.0分、7.3籃板和2.0助攻，投球命中率高達59.3％。

佛拉格賽後受訪表示，當戴維斯回來後，自己在場上的感覺好多了，因為他是頂尖球員，當他和K.湯普森（Klay Thompson）同時在場上時，這兩個人所帶來的牽制力，會把防守全部吸引過去，替他在場上創造出大量空間，這對自己來說真的非常關鍵。

內姆哈德（Ryan Nembhard）今天貢獻15分，另外傳出個人本季單場新高的13助攻，佛拉格認為跟內姆哈德一起打球很輕鬆，他能讓場上的每個人變得更好，很喜歡跟他一起打球，他是一位很棒的球員，也是一個很棒的人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中