自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》被富邦戰力外！ 帥哥外野手展開第二人生：以為離開棒球是句點...

2025/12/04 17:40

張宥鈞。（資料照，記者王藝菘攝）張宥鈞。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕前富邦悍將外野手張宥鈞離開職棒後，展開第二人生，一腳踏進陌生的演藝圈，參與演出12強奪冠故事改編的電影《絕勝》，近日他在社群透露轉行心聲。

張宥鈞在2021年季中選秀會第7輪被富邦指名，生涯未曾在一軍出賽，去年季後遭富邦戰力外，他選擇告別球員身分，轉行當演員。

張宥鈞近日在社群寫下：「離開職棒一年了。有些人可能還在適應，但其實我自己也花了很久，才真的消化『我不是球員了』這件事！這一年裡，球迷朋友常常問我：現在轉做什麼？健身教練嗎？還有在打球嗎？但我想說的是…我從球員變成了演員，從站在打擊區，變成站在鏡頭前，從打棒球，變成演棒球的人。」

張宥鈞參與電影《絕勝》演出，他表示：「這段時間拍的每一個場景、每一個球場、每一次揮棒的鏡頭，都是我以前真正戰鬥過的地方。曾經一起在休息室嬉鬧的隊友、在球場上拚命的老朋友…這些，都變成了很珍貴、很深刻的回憶，還去到球場見見老朋友們真的很開心！」

張宥鈞指出，自己踏進一個完全不同的圈子，拍戲對他來說很新鮮也很特別，「每天跟著劇組，看到那些資深演員的專業、情緒的拿捏、角色的沉浸，都讓我由衷佩服。我也在這裡交到新朋友，學到很多東西，重新找回那種『我是新人、我要拼』的感覺。這段時間我一直告訴自己，既然換了一條路，那就好好走，如果之後還有機會拍戲，我一定還想再挑戰。感謝導演、感謝所有劇組全體人員，大家都辛苦了！」

張宥鈞感性表示，新的旅程才剛開始，以前以為離開棒球，就是人生的一個句點，但回頭看才發現其實是一個轉彎，「這一年，我學會了3件事，陪伴比成績重要、感謝比抱怨更有力量、重新開始不是退步，而是勇氣。如果你問我現在的心情是什麼？我會說，我很感恩，感恩曾經的球場、感恩現在的攝影棚、感恩老婆的付出、感恩孩子的笑容、感恩所有還關心我、記得我、支持我的人！最重要的是，我感謝那個沒有放棄、願意重新開始的自己，而我，會一直努力下去！」

在 Instagram 查看這則貼文

張宥鈞 Y.C.CHANG（@salala.83）分享的貼文

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中