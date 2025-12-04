中職》被富邦戰力外！ 帥哥外野手展開第二人生：以為離開棒球是句點...

張宥鈞。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕前富邦悍將外野手張宥鈞離開職棒後，展開第二人生，一腳踏進陌生的演藝圈，參與演出12強奪冠故事改編的電影《絕勝》，近日他在社群透露轉行心聲。

張宥鈞在2021年季中選秀會第7輪被富邦指名，生涯未曾在一軍出賽，去年季後遭富邦戰力外，他選擇告別球員身分，轉行當演員。

張宥鈞近日在社群寫下：「離開職棒一年了。有些人可能還在適應，但其實我自己也花了很久，才真的消化『我不是球員了』這件事！這一年裡，球迷朋友常常問我：現在轉做什麼？健身教練嗎？還有在打球嗎？但我想說的是…我從球員變成了演員，從站在打擊區，變成站在鏡頭前，從打棒球，變成演棒球的人。」

張宥鈞參與電影《絕勝》演出，他表示：「這段時間拍的每一個場景、每一個球場、每一次揮棒的鏡頭，都是我以前真正戰鬥過的地方。曾經一起在休息室嬉鬧的隊友、在球場上拚命的老朋友…這些，都變成了很珍貴、很深刻的回憶，還去到球場見見老朋友們真的很開心！」

張宥鈞指出，自己踏進一個完全不同的圈子，拍戲對他來說很新鮮也很特別，「每天跟著劇組，看到那些資深演員的專業、情緒的拿捏、角色的沉浸，都讓我由衷佩服。我也在這裡交到新朋友，學到很多東西，重新找回那種『我是新人、我要拼』的感覺。這段時間我一直告訴自己，既然換了一條路，那就好好走，如果之後還有機會拍戲，我一定還想再挑戰。感謝導演、感謝所有劇組全體人員，大家都辛苦了！」

張宥鈞感性表示，新的旅程才剛開始，以前以為離開棒球，就是人生的一個句點，但回頭看才發現其實是一個轉彎，「這一年，我學會了3件事，陪伴比成績重要、感謝比抱怨更有力量、重新開始不是退步，而是勇氣。如果你問我現在的心情是什麼？我會說，我很感恩，感恩曾經的球場、感恩現在的攝影棚、感恩老婆的付出、感恩孩子的笑容、感恩所有還關心我、記得我、支持我的人！最重要的是，我感謝那個沒有放棄、願意重新開始的自己，而我，會一直努力下去！」

