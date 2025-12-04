自由電子報
體育 棒球 中職

中職》林建宏冬盟初先發 台鋼確定將以先發培養

2025/12/04 16:51

林建宏。（中職提供）林建宏。（中職提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕今年獲得台鋼雄鷹第4指名的投手林建宏，冬盟中繼出賽4場之後，今天首度先發出戰日職聯隊，3局的投球雖然狀況不少，但是只失1分。同時也是台鋼二軍總教練的台灣海洋總教練林振賢指出，林建宏明年將以先發培養。林建宏表示，這是教練對他的肯定，要好好加強自己，不辜負球隊的期待。

林建宏今年還沒有在二軍出賽過，林振賢表示，從秋訓看到林建宏球速夠，又有身高184公分的身材，具備成為先發投手的條件，決定以先發培養，並讓他到冬盟磨練，逐步增加投球數，因此在中繼4場之後，今天首度先發。

林建宏表示，東石高中時期以先發為主，大學則是投後援，不論教練給他什麼定位，都會全力達成，不過，因為很久沒有先發，會特別加強體能，才能應付長局數，並把體重從87公斤增加到95公斤，讓球質可以更重。

林振賢表示，林建宏最大的優勢是球速，但是要先發還需要加強變化球的控制能力，其實變化球不一定要多犀利，只能要投球好球帶，創造出速差，就能讓直球更有威力。

林建宏高畢業後曾參加2022年選秀會，在第22輪、總順位26被台鋼選上，林建宏決定先到大學磨練，2023年再度參加選秀會雖然落選，大學時期球速從145公里推進到151公里，今年再度獲得台鋼青睞。林建宏表示，自己是高雄人，3次選秀最終還是加盟台鋼，很高興能回到家鄉效力。

