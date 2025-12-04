自由電子報
NBA》哈登、雷納德震驚保羅離隊 快艇主帥：沒人希望看他這樣離開

2025/12/04 17:41

40歲「控衛之神」保羅。（資料照，美聯社）40歲「控衛之神」保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕40歲「控衛之神」保羅（Chris Paul）將在今年季後退休，結束長達21年的輝煌職業生涯，原以為會在老東家快艇高掛球鞋，未料雙方卻分道揚鑣，消息震撼各界。連陣中球星哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）都是看了新聞才知道，傳出與保羅不合的總教練泰倫魯（Tyronn Lue）坦言，沒有人會希望看到一位偉大的球員以這樣的方式離開。

「我跟你們、跟全世界一樣感到困惑和震驚，」哈登今天賽後受訪談到球隊與保羅「分手」，他表示，這確實讓他大感意外，但不只是保羅，球隊之前處理了很多問題，但這些也不是他能控制的，這是管理層認為對球隊最有利的決定。

雷納德對此也十分驚訝，他更是多次閱讀了這個新聞，他說：「我沒有想要站在哪一邊，自己不喜歡這樣的結果，只是事情沒有照我們原本想像的方式發展，我為保羅感到難過，這真的不是一個好的結果，我們也理解這一點，這是球團高層的決定，他們做出了選擇，而接下來，我們只能往前看，看看該怎麼走下去。」

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）曾爆料，保羅的領導風格與球隊產生了摩擦，總教練泰倫魯已經有數週時間拒絕與保羅溝通。泰倫魯對此並沒有正面回應，只說道：「我不認為此舉對我們球隊有所幫助，本季戰績不佳與保羅沒有太大的關係，只是現在的情況並不符合他想要的方向，自己也不想看到保羅離開，我非常尊重這名有著多年交情的朋友，雖然他一定能夠找到新東家，但沒有人會想看到一名偉大球星以這樣的方式離開。」

