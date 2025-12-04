棒球》台非國三混血投手飆速146公里 平鎮怪物左投都說讚 ！

新明國中歐子喬。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕為期4天的2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天落幕，桃園新明青少棒國三台非混血右投歐子喬連兩年受邀參加，身高186公分、體重83公斤，身材條件出眾，還沒上高中球速已能飆到146公里，未來性備受看好。

歐子喬的爸爸是南非人、媽媽是澎湖人，兒時老媽在台北工作，因此到本島讀幼稚園，後來阿公問他要不要打棒球，他說好，於是就回到老媽家鄉澎湖加入講美少棒，小一就開始打球。

請繼續往下閱讀...

就讀新明國三的歐子喬說，今年立德盃球速投到146公里，今天NIKE訓練營分組對抗賽投球感覺還不錯，有測到144公里，投1局讓打者3上3下，青少棒時期擔任投手兼外野手，未來想朝投手發展，比較沒那麼喜歡打擊。

這次訓練營的收穫，歐子喬說，陳柏毓說不要害怕失敗，大膽丟進去，如果真的失敗也沒關係，比賽還有很多場，不要因為一場失敗就影響到後面。

平鎮高二「怪物左投」劉任右是歐子喬新明的學長，他說，有看過歐子喬丟球，以後應該會更強，「我看他應該可以長更高，怎麼看他都可以旅外。」語畢，劉任右望向歐子喬反問記者，「你們這樣看，他應該會旅外的感覺吧！」

