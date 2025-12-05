高球》不讓挑戰名人堂成為壓力 曾雅妮續戰盼用自己的故事激勵更多人（影音）

曾雅妮專訪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕「微笑球后」曾雅妮今年10月在緯創女子公開賽奪冠後，外界又開始討論關於她是否能進入世界名人堂的話題，但歷經人生各種起落，妮妮認為，現階段的自己希望可以享受打球，好好去感受所擁有的一切，不要讓這件事情成為包袱跟壓力。

曾雅妮生涯曾拿下15座LPGA冠軍，也曾榮膺LPGA年度最佳新人、年度最佳球員，為台灣最接近高爾夫世界名人堂球員。只是過去11年間，妮妮陷入低潮也無緣捧起金盃，要叩關名人堂難度倍增，但今年10月她再度獲勝後，名人堂的話題又再次被提起。

「肯定是會想的，名人堂一直都是我的夢想，以前聽到這個，可能就會覺得有壓力，現在我也不希望因為贏了這場比賽，再去把這個包袱提起來。」曾雅妮不諱言，當大家討論這件事情，她當然也會產生對於完成目標的渴望，但對於現階段的她而言，她只想要好好打球、享受比賽，好好感受所擁有的一切，不希望比賽成績、名人堂這些目標，再次成為她的包袱。

36歲的曾雅妮近年常被問到關於退休的話題，妮妮表示，其實她確實有想過這件事，但她還不想太快對外宣布可能的時間點，只要能繼續打，她就會繼續下去。

「之前低潮時，身邊的人曾跟我說過，其實妳都有這麼多成就了，不一定要繼續打了。可能他們看我這樣覺得很辛苦、很折磨，但我聽到這樣的說法時，其實是非常難過的，好像是不相信我可以再次打好一樣。」曾雅妮提到，反而大家鼓勵她繼續打球、不要放棄，她是很開心的，「這像跟我站在同一陣線一樣，只要我不放棄，大家也會希望看我繼續打下去。」

現今LPGA 大多都是20幾歲的年輕好手，同梯的選手幾乎都已退休，曾雅妮坦言，孤單是一定會的，但打球是她熱愛的事情，只要能打她還是想要繼續下去，希望用好成績，回饋所有支持她的人。

