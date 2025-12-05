自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》不讓挑戰名人堂成為壓力 曾雅妮續戰盼用自己的故事激勵更多人（影音）

2025/12/05 08:40

曾雅妮專訪。（記者林正堃攝）曾雅妮專訪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕「微笑球后」曾雅妮今年10月在緯創女子公開賽奪冠後，外界又開始討論關於她是否能進入世界名人堂的話題，但歷經人生各種起落，妮妮認為，現階段的自己希望可以享受打球，好好去感受所擁有的一切，不要讓這件事情成為包袱跟壓力。

曾雅妮生涯曾拿下15座LPGA冠軍，也曾榮膺LPGA年度最佳新人、年度最佳球員，為台灣最接近高爾夫世界名人堂球員。只是過去11年間，妮妮陷入低潮也無緣捧起金盃，要叩關名人堂難度倍增，但今年10月她再度獲勝後，名人堂的話題又再次被提起。

「肯定是會想的，名人堂一直都是我的夢想，以前聽到這個，可能就會覺得有壓力，現在我也不希望因為贏了這場比賽，再去把這個包袱提起來。」曾雅妮不諱言，當大家討論這件事情，她當然也會產生對於完成目標的渴望，但對於現階段的她而言，她只想要好好打球、享受比賽，好好感受所擁有的一切，不希望比賽成績、名人堂這些目標，再次成為她的包袱。

36歲的曾雅妮近年常被問到關於退休的話題，妮妮表示，其實她確實有想過這件事，但她還不想太快對外宣布可能的時間點，只要能繼續打，她就會繼續下去。

「之前低潮時，身邊的人曾跟我說過，其實妳都有這麼多成就了，不一定要繼續打了。可能他們看我這樣覺得很辛苦、很折磨，但我聽到這樣的說法時，其實是非常難過的，好像是不相信我可以再次打好一樣。」曾雅妮提到，反而大家鼓勵她繼續打球、不要放棄，她是很開心的，「這像跟我站在同一陣線一樣，只要我不放棄，大家也會希望看我繼續打下去。」

現今LPGA 大多都是20幾歲的年輕好手，同梯的選手幾乎都已退休，曾雅妮坦言，孤單是一定會的，但打球是她熱愛的事情，只要能打她還是想要繼續下去，希望用好成績，回饋所有支持她的人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中