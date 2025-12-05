自由電子報
高球》談李洋當運動部長 曾雅妮也想成為推手讓世界看見台灣

2025/12/05 08:35

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕曾雅妮睽違11年在今年10月的緯創女子公開賽再度捧起金盃，明年她預計會把重心繼續放在美巡賽。身為台灣體壇最具代表性的運動員之一，曾雅妮希望未來若卸下球員身分，協助更多年輕選手站上國際舞台；而談到羽球奧運金牌李洋接下運動部長一職，妮妮深感佩服，也期盼自己能跟進，攜手推動台灣體育。

今年在緯創公開賽捧冠後，外界好奇曾雅妮接下來動態，她透露，明年還是以美巡賽為主，1月赴美訓練，但也會去參與在沙烏地阿拉伯舉行的歐巡賽事和台灣的鴻海台灣女子賽。

短時間內尚不會卸下球員身分，但曾雅妮希望能發揮影響力去幫助更多年輕人，「我的夢想是想讓世界看見台灣，讓台灣運動員站上更高的舞台，而且我相信他們一定可以。」她表示，自己的專長是高爾夫，所以希望從推動高爾夫運動開始，進而到整個台灣體育，把她的經驗、故事傳承給更多人，鼓勵大家勇於追夢。

看到奧運羽球金牌李洋現在成為運動部長，未來會不會想「跟進」？曾雅妮笑說，還沒有想這麼遠，但自己的初衷和他一樣，希望培育、幫助台灣的運動員，「我覺得運動員在部長這位置超難，政治很不容易，所以我很佩服他，我相信他一定是想改變些什麼，所以才會想要做這件事情，期待他能帶領更多人前進。」妮妮也不改幽默個性，開玩笑說：「或者等他從部長退休時，我也可以考慮來接這位置。」

