MLB》宇宙道奇衛冕共砸5.82億 羅伯斯不排斥薪資上限有但書

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現行的勞資協議將在明年12月1日到期，大聯盟老闆和球員將尋求新的CBA，薪資上限將成為最重要的議題。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此採開放態度，並提出薪資除了上限之外，也必須提高底線。

羅伯斯近日受邀登上亞馬遜Prime影音節目《Good Sports with Kevin Hart and Kenan Thompson》，談到大聯盟應不應該有薪資上限，羅伯斯沒有直接說「支持」，表示自己可以接受這樣的改變，他對此沒有任何意見，NBA在球員與球團之間的收入分配做得不錯，但如果你要抑制頂級球隊的支出，那也要提高薪資下限，讓那些小市場球隊也得花錢才行。

《Yahoo Sports》記者貝爾（Jack Baer）認為，羅伯斯提出薪資下限的概念，可能會是讓球員考慮接受薪資上限的妥協方案，在自由球員制度出現以來，薪資上限一直是大聯盟勞資談判中的「死穴」，若球團堅持此方案，幾乎可以確定談判破局。

內文也提到，MLB目前仍是北美四大職業運動聯盟中，唯一沒有薪資上限的聯盟，達成2連霸的道奇在今年的總薪資為3.47億美元，但若是加上CBT（競爭平衡稅）等因素，總額為4.15億美元，創下大聯盟歷史新高，道奇還要支付約1.67億美元豪華稅，也就是說，道奇為了2連霸在今年共花了5.82億美元。

貝爾指出，就算設立薪資上限並不能完全阻止道奇挑戰3連霸，這只是成為限制他們的其中一個手段，因為道奇的養成和農場都在聯盟名列前茅。

