籃球 學生籃球

UBA》林恩祈一箭穿心的絕佳好球如「神來一筆」 國體大3連勝

2025/12/04 20:45

國立體大林恩祈（大專體總提供）國立體大林恩祈（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕國立體大早早領先32分，下半場也一路保持領先，最終80：48輕取上季二級冠軍、本季升上一級的中興大學，在114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第二階段，率先三連勝。

比賽沒有懸念，雙方出清板凳，且加碼「showtime」，第四節兩名初來乍到的後衛，季前由台藝大轉來的大三林恩祈，罰球線弧頂一箭穿心，利劍般直傳給底線橫移至籃下的大一菜鳥邱繼揚，漂亮開後門拿2分，且氣勢信心延續至下一個play，他在三分線外得球，果斷第一時間起跳，空心破網，連拿5分，氣氛嗨到最高點。

林恩祈替補17分鐘傳4助攻加4籃板，邱繼揚板凳出發20分鐘，7分4籃板2助攻1抄截，含前述連飆5分。賽後兩人如同心有靈犀一點通說：「我們倆有溝通、默契好，這一球更如神來一筆。」

教練桑茂森欣見林恩祈、邱繼揚有此佳作，他強調，加上也是本季前轉來、曾連打三季健行科大的資深控衛張東庭，3名優質後衛合扛後場，乃至良性競爭，讓陳力生提前縱身職籃，所留的大洞本季稍有紓解。

張東庭今天先發18分鐘，6分6籃板5助攻5抄截，一樣極其稱職，另外，前鋒郭嘉安替補拿17分6籃板2抄截，開季連三場上雙，他說：「積極進攻是一定要的，因得營造強隊氣勢，對手才會怕你，你愈有信心。」

大四隊長胡晉豪賽後先集合隊友，大家公開溝通，「桑總」說，這給球員自己直接表達看法的機會，效果不錯，有時甚至比他這教練講的還有用，因到底是人，都非聖賢、都有盲點，如同球場上的死角，需要有人看得到。

國立體大林睿軒I2分、江品諺三分球10投中2拿I0分，季前由高師轉來後最佳單場演出，曹祐寧6分8籃板。中興開季三連敗，五犯畢業的楊長浤14分6籃板2助攻3抄截最多。

