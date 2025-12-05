自由電子報
日職》快被台灣超車了！ 徐若熙掀美日搶人大戰 韓媒嘆：我們有這種投手嗎？

2025/12/05 06:57

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕美日球界瘋搶中職味全「龍之子」徐若熙，包括日職軟銀、歐力士、日本火腿，以及美職道奇隊，日職豪門軟銀鷹將以3年總額15億日圓（約3億台幣）的超大型合約取得交涉權。南韓媒體《SPOTV News》撰文指出，徐若熙赴日發展，被視為台灣棒球快速成長的一個象徵。

南韓媒體《SPOTV News》以「南韓棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？美日展開搶人大戰，我們有這樣的投手嗎？」為題報導徐若熙。韓職球探曾在2023年密切觀察徐若熙的投球，相關球團人士表示，雖然實際轉隊的可能性不大，但當時就覺得他在南韓也一定能有一席之地。內文指出，徐若熙身高不到180公分，身體條件帳面上並不出眾，不過速球和變化球的位移都十分出色，在一定程度上彌補了身材劣勢，他擅長攻擊高角度，速球控球能力佳，同時還具備反向位移的卡特球與變速球作為決勝球種，並能搭配曲球，球種相當多元，軟銀評估他能夠在日職勝任先發投手，才願意豪擲重金網羅。

《SPOTV News》認為25歲的徐若熙赴日發展，被視為台灣棒球快速成長的一個象徵，目前台灣的頂級潛力新秀，在高中畢業後大部分都會選擇直接與大聯盟球隊簽約，已有許多選手登上大聯盟舞台，也有人仍在小聯盟3A等待機會，這些人多為20歲出頭的年輕好手，若能在國際賽代表台灣隊出賽，將會形成一支不可小覷的戰力，尤其在短期賽更是如此。

韓媒坦言，南韓近年來在國際賽與台灣交手已無法保證必勝、甚至屢屢感受到追趕的壓力，這一點值得警惕與深思，並點出韓職年輕投手的成長停滯不前，除了安佑鎮之外，幾乎沒有同時能吸引美國與日本球團高度關注的年輕頂尖強投，雖然有文東珠、元兌仁、郭彬等投手，但也無法保證他們的實力優於徐若熙。

