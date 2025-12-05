湖人3巨頭無緣合體！鄉村曼巴、詹皇率隊出征 今日賽事預告與轉播

里維斯攜手詹姆斯率隊出征。（資料照，路透）

NBA今天有2場轉播，湖人要踢館暴龍，東契奇（Luka Doncic）因個人因素缺陣，「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）將扛起得分重任，攜手詹姆斯（LeBron James）率隊出征。另一場則是勇士大戰七六人，球迷別錯過轉播。

冬季聯盟方面，台灣海洋將碰上日本社會人，由陳正毅交手伊東佳希；另一場為台灣山林對決日職聯隊，前者由林鋅杰掛帥，後者推出高橋幸佑。

NBA

08：00 勇士VS七六人 緯來育樂

08：30 湖人VS暴龍 緯來體育

桌球混團世界盃

13：00 八強循環賽第4輪 中國VS德國

19：00 八強循環賽第4輪 克羅埃西亞VS瑞典

轉播：愛爾達體育2台

冬盟

12：05 日本社會人 VS 台灣海洋

18：05 日職聯隊 VS 台灣山林

轉播：DAZN 1

UBA

13：00 中興大學VS臺灣體大

15：00 高雄師大VS國立體大

17：00 中信學院VS義守大學

19：00 僑光科大VS虎尾科大

轉播：緯來精采台

花式滑冰大獎賽

14：20 青年組總決賽 冰舞短曲

15：35 青年組總決賽 男子長曲

16：45 青年組總決賽 女子長曲

18：35 總決賽 雙人長曲

19：55 總決賽 女子短曲

轉播：愛爾達體育3台

NFL

09:10 牛仔 VS 底特律獅 愛爾達體育1台

