湖人3巨頭無緣合體！鄉村曼巴、詹皇率隊出征 今日賽事預告與轉播

里維斯攜手詹姆斯率隊出征。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA今天有2場轉播，湖人要踢館暴龍，東契奇（Luka Doncic）因個人因素缺陣，「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）將扛起得分重任，攜手詹姆斯（LeBron James）率隊出征。另一場則是勇士大戰七六人，球迷別錯過轉播。
請繼續往下閱讀...
冬季聯盟方面，台灣海洋將碰上日本社會人，由陳正毅交手伊東佳希；另一場為台灣山林對決日職聯隊，前者由林鋅杰掛帥，後者推出高橋幸佑。
NBA
08：00 勇士VS七六人 緯來育樂
08：30 湖人VS暴龍 緯來體育
桌球混團世界盃
13：00 八強循環賽第4輪 中國VS德國
19：00 八強循環賽第4輪 克羅埃西亞VS瑞典
轉播：愛爾達體育2台
冬盟
12：05 日本社會人 VS 台灣海洋
18：05 日職聯隊 VS 台灣山林
轉播：DAZN 1
UBA
13：00 中興大學VS臺灣體大
15：00 高雄師大VS國立體大
17：00 中信學院VS義守大學
19：00 僑光科大VS虎尾科大
轉播：緯來精采台
花式滑冰大獎賽
14：20 青年組總決賽 冰舞短曲
15：35 青年組總決賽 男子長曲
16：45 青年組總決賽 女子長曲
18：35 總決賽 雙人長曲
19：55 總決賽 女子短曲
轉播：愛爾達體育3台
NFL
09:10 牛仔 VS 底特律獅 愛爾達體育1台免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接