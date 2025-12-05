中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將

林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕33歲捕手林岱安在今年季後宣布行使自由球員權利以來，收到複數球團開出合約，如今據本報掌握，他已和富邦悍將達成7年合約共識，將正式揮別待了11季的老東家統一獅。昨天林岱安在個人社群動態貼出和妻子的合照，並搭配南韓歌手華莎近來的話題歌曲《Good Goodbye》，被視為和獅隊的「美好告別」。

林岱安自2015年季中選秀獲獅隊第4指名，並以簽約金285萬、激勵獎金60萬和月薪7萬加盟，在2019年正式成為陣中主戰捕手，不但拿下2屆捕手金手套和1屆最佳十人捕手，也在2022年季前簽下生涯首張3年複數年合約，而在該紙合約到期後，今年季前則簽下月薪36萬的1年合約，並於季後宣布行使自由球員權利。

由於市場上優質捕手稀缺，林岱安投入自由市場後，除了母隊表達複數年合約的留人意願，也吸引台鋼雄鷹與富邦悍將開出合約競逐；台鋼在以5年最高總值6600萬元合約簽下自由球員黃子鵬後，隨即退出競爭行列，富邦則從一開始就提出最符合林岱安期待的「長年限保障合約」，內容具高度誠意，他在權衡與獅隊多年情感與雙方合約差距後，最終決定轉披悍將戰袍。

獅隊領隊蘇泰安昨表示，已收到林岱安回覆，預計今下午做出最後確定；換言之，富邦球團最快今日下午，就有機會正式宣布迎來林岱安的好消息。

