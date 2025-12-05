自由電子報
高球》再談夜店事件 曾雅妮感到受傷：無法接受人品和努力被曲解

2025/12/05 06:57

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕「微笑球后」曾雅妮今年10月在緯創女子公開賽奪下睽違11年的冠軍，過去這段時間她陷入低潮，後來透過內觀、心靈課程，讓她重新調適好自己的心態。面對外界批評跟質疑，她坦言，其實最令她受傷的還是誤會她上夜店導致比賽睡過頭的說法，她選擇在東京奧運後發文澄清，正面回應外界的質疑。

曾雅妮生涯歷經各種高低起伏，曾坐上世界球后寶座，也曾陷入多年冠軍荒，外界各種批評指教不斷。不過，最令她受傷的，還是針對她上夜店、不練球，甚至因為去夜店而睡過頭錯過比賽的說法，「我覺得你可以說我打得多糟，因為我的確真的沒打好，但是你懷疑我去夜店，然後睡過頭，或者覺得我不夠努力，這件事情，我是沒辦法接受的。」

曾雅妮坦言，事發當時她不覺得有需要去反駁這件事情，「因為我沒有做，為何需要去解釋，但我沒想到後來這幾年回到台灣，跟大家聊天才發現，很多人對我的印象是那樣，所以讓我覺得非常受傷。」妮妮認為，球迷責備她打不好，不相信她在場上的表現，她是可以接受的，「因為連我都懷疑自己了，球迷可能比我還要相信自己。」

針對這些風風雨雨，曾雅妮選擇在東京奧運後發文澄清，「當時這件事也讓我很痛苦，所以我決定花兩三天沉澱一下自己的心情，再去把它寫出來，寫完當下，我覺得我心情好輕鬆，早就該去做這件事了。」長時間活在鎂光燈下，聽過各種不同言論，但妮妮笑說，其實至今還沒能完全學會如何克服外界的負面言論，只能試著共處，專注在自己身上。

