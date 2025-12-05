MLB》217轟重砲赫南德茲出現在交易名單！美媒曝宇宙道奇背後想法

赫南德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與穆尼（Patrick Mooney）報導，道奇傳出將生涯217轟明星強打赫南德茲（Teoscar Hernández）加入交易談判中，不過最終達成協議的可能性不大。

赫南德茲今年敲出25轟，季後賽又貢獻5轟，幫助道奇奪下二連霸。他在季後賽的火力向來可靠，但守備一直是他最大罩門，今年他在右外野的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為-9，在36名右外野手中位居第33。

然而今年冬天市場上值得注意的右打者不多，各隊可能願意忽視赫南德茲的守備，期待他再度繳出火力四射的表現。《The Athletic》指出，儘管赫南德茲的合約狀況有些複雜，但各隊應該也不會將其視為絆腳石。

赫南德茲2026賽季的薪資為1200萬美元，2027年為1450萬美元，含每年800萬美元延遲支付，他還有2028年1500萬美元球隊選項；若道奇不行使，必須以650萬美元買斷；此外，如果赫南德茲因手術或合約內提及的特定傷勢進入傷兵名單達75天，2028年球隊選項將自動執行，同時再增加一個2029年1500萬美元球隊選項。

報導指出，道奇野手陣容的年紀為聯盟最長，防守也成為關鍵問題之一，或許道奇有意傾向調整陣容、引進新血；然而道奇同時也在設法補進一位外野手，因此放棄赫南德茲可能適得其反，也並不意味道奇就會追求自由市場最大咖的塔克（Kyle Tucker）。

報導認為，交易赫南德茲背後的邏輯，是為了彌補防守端的弱點，只要防守端的提升不會對進攻端造成太大影響，此舉不失為一個合理的想法。

