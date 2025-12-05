自由電子報
NBA》剛傳「賣我」的字母哥無碰撞受傷 估缺陣4週、恐無緣年度獎項

2025/12/05 07:44

亞德托昆波。（美聯社）亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天僅打3分鐘就受傷提前退場， 根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，亞德托昆波的傷勢為右小腿拉傷，估計將缺陣2至4週。

公鹿昨天在主場碰上東部龍頭活塞，亞德托昆波在首節剩下9分05秒時傳給格林（AJ Green）上籃得分完成助攻後，他突然在沒有碰撞的情況下倒地，坐在地上久久無法起身，最後靠隊友攙扶下退場，留下出賽3分鐘拿2分1助攻的表現。公鹿最後仍逆轉贏球。

亞德托昆波在上個月就因左腹股溝拉傷缺陣4場比賽，本季至今公鹿隊戰績為10勝13敗排東部第10，當亞德托昆波在球場上時，公鹿戰績為9勝8敗，當他缺陣時，公鹿戰績僅1勝5敗。

《ESPN》提到，亞德托昆波如果因傷缺陣4週，有可能會因為出賽場次不足，失去角逐年度獎項的資格。NBA聯盟規定，選手必須單季至少出賽65場例行賽，才能競爭年度獎項，像是年度MVP、年度最佳防守選手、年度最佳進步獎等獎項的資格。

身為兩屆年度MVP的亞德托昆波，生涯在NBA打滾13年，單季至少都出賽61場以上。亞德托昆波本季出賽17場，交出場均28.9分、10.1籃板、6.1次助攻的成績。

查拉尼亞先前爆料，亞德托昆波已經考慮是否繼續留在公鹿，但公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）昨天受訪對此表示，亞德托昆波並沒有要求交易。

