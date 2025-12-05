MLB》道奇迎回羅哈斯後何時再簽回2大將？美媒分析有1人可能留不住

羅哈斯（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天以1年550萬美元簽回36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas），另外2位大將赫南德茲（Kiké Hernández）與菲利浦斯（Evan Phillips）仍是自由身，大聯盟官網隨隊記者Sonja Chen也撰文分析可能簽回的時間點。

二連霸的道奇始終是相當注重團隊文化的球隊，Sonja Chen指出，目前道奇休季成為自由身的球員中，只有資深工具人赫南德茲與前終結者菲利浦斯有可能重返衛冕軍。但由於兩人都受到傷病困擾，預計會缺席明年開季，加上道奇40人名單空間有限，因此在春訓前開始前續約的可能性不大。

請繼續往下閱讀...

被譽為10月「祭典男」的赫南德茲，今年季後賽持續扮演關鍵角色，然而季後他透露自己從5月就帶傷拚戰，讓他季後必須接受手肘伸肌修復手術，無緣參加經典賽之餘，開季還可能要缺席2個月。Sonja Chen認為，其他球隊可能不像道奇只看他在季後賽的表現，因此道奇可在春訓開始後和他續約，並將他放進60天傷兵名單。

至於菲利浦斯則是還在從6月的TJ手術中恢復，季後道奇也和他不續約，不過也表明有簽回他的意願。目前來看，菲利浦斯很可能至少會錯過明年前半段的球季，但與赫南德茲不同的是，菲利浦斯很可能會吸引更多其他球隊注意，Sonja Chen分析，考量他過往實績、預計恢復期與牛棚投手行情，他有望簽下一份2年合約，雖然道奇可以等到60天傷兵名單開放後與他續約，但也不排除更早出手的可能。

赫南德茲。（資料照）

菲利浦斯。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法