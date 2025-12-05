自由電子報
體育 棒球 日職

日職》林安可新隊友！ 西武獅4億約網羅火腿老將創隊史首見紀錄

2025/12/05 08:26

石井一成。（資料照，取自日本火腿官方臉書）石井一成。（資料照，取自日本火腿官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿31歲資深內野手石井一成季後行使國內自由球員權利（FA），根據日媒《Sponichi Annex》報導，石井一成將以3年總額4億日圓的合約加盟西武獅，這也將是西武隊史首次在休賽季補進2位FA球員。

石井一成在今年季後行使FA後，雖然火腿球團提出復數年的合約要挽留，但西武獅從11月13日起積極交涉後，讓石井經過約20天的思考後，最後仍決定轉戰西武獅。《Sponichi Annex》提到，西武獅提出的3年總額4億日圓合約中，包含激勵獎金、4號的球衣背號，打動石井一成。

生涯在火腿隊9年的石井一成，能守內野多個守備位置，本季出賽108場，交出6轟、30分打點，打擊率2成59。由於火腿內野群有水野達稀、山縣秀等年輕內野手，石井一成可能為了增加出賽機會，最終將以FA轉隊。

連3年B段班的西武獅，本季戰績63勝77敗3和，團隊打擊率2成32、長打率3成28都是全太平洋聯盟最差。而且西武主力二遊外崎修汰、源田壯亮都已經32歲，重整內野陣容成為西武獅的休賽季目標之一。

西武獅這個休賽季先是簽下中職統一獅強打林安可，接著網羅32歲明星外野手桑原將志。如今西武獅再簽下石井一成，而且本季薪水4000萬日圓的石井被列為C級自由球員，無需補償。

