體育 棒球 MLB

經典賽》道奇主帥公布大谷翔平使用方式！坦言山本由伸、朗希難參賽

2025/12/05 09:03

佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照）佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，大谷翔平日前宣布參賽，為衛冕軍日本注入強心針，不過究竟是否投打二刀流仍是問號。近日道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在日媒《ABEMA》節目中，公布大谷本屆賽事的使用方式。

羅伯斯表示，他把參賽決定權交給大谷，而最後的結果也不意外，「對於整個棒壇、WBC、日本隊與翔平本人來說都是很棒的事，我也很期待替翔平加油。」至於外界矚目的使用方式，羅伯斯明確說道：「若只以指定打擊出賽就沒問題，翔平在參賽期間只會在牛棚投球訓練，最多大概就這樣，應該不會在實戰中登板投球。」

大谷翔平預計明年開季就要二刀流，關於投手的調整計畫，羅伯斯透露：「實戰投球會在道奇春訓時進行，所以他在WBC期間會專注打擊，並在牛棚投球練習。WBC結束後，他就會回到道奇開始投Live BP進行調整。」

至於另外兩大日本球星山本由伸與佐佐木朗希，至今仍未宣布是否參賽，不過羅伯斯坦言，對於投手來說可能很困難，並表示如果朗希參賽會令他很驚訝，「朗希剛從傷勢回來，要提前進入先發投手的調整節奏很困難。對山本來說也是，過去兩年他吃了很多局數，明年我們也期待他一樣的表現。」

