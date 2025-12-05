MLB》紅襪海盜5人交易！用「密碼」大物換曾上演「完美一局」右投

紅襪與海盜5人交易案，主菜為大物新秀賈西亞與27歲右投奧維多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅襪與海盜做出5人交易案，曾投出「完美一局」的27歲古巴先發右投奧維多（Johan Oviedo）確定轉戰豆城軍。

紅襪送出今年百大第85名、農場第3名的22歲新秀中外野手、綽號「密碼（The Password）」的賈西亞（Jhostynxon García）與18歲小聯盟右投崔維耶索（Jesus Travieso），向海盜換來先發右投奧維多、小聯盟左投薩曼尼耶戈（Tyler Samaniego）與小聯盟捕手古茲曼（Adonys Guzman）。

奧維多曾在2023年球季投出過「完美一局」，成為大聯盟史上第112位完成此壯舉的球員。今年奧維多在海盜僅出賽9場，40.1局送出42次三振，防禦率3.57，每局被上壘率1.22，ERA+121，拿下2勝1敗。奧維多的控制權到2027年，預計將競爭紅襪先發輪值。

賈西亞今年在2A與3A都有出賽，合計114場比賽繳出.267/.340/.470的打擊三圍，敲出21轟、75分打點，並在美國時間8月22日迎來大聯盟初登場，目前累積7打數敲出1安打。另外，賈西亞還有一位20歲的弟弟（Johanfran Garcia）也在紅襪體系，綽號「帳號（The Username）」。

