體育 棒球 MLB

經典賽》道奇2連霸功臣之一的帕赫斯 傳有望代表古巴隊出征WBC

2025/12/05 09:05

帕赫斯。（資料照，路透）帕赫斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天稍早在社群媒體X上發文，「紅色閃電」古巴隊近期將公布2026年經典賽初步名單，驚見道奇24歲外野手帕赫斯（Andy Pages）。

羅梅洛在X上發文透露，古巴隊的初步名單中有帕赫斯、老虎32歲工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez）、本季待過天使隊的孟卡達（Yoan Moncada）、藍鳥28歲右投Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、勇士29歲右投D.赫南德茲（Daysbel Hernandez）、藍鳥26歲右投L.艾斯查達（Lazaro Estrada）等人。

古巴隊在明年經典賽與波多黎各、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞分在A組，分組取前二晉級複賽。古巴隊在上屆經典賽打進四強。

帕赫斯近兩年是道奇隊主力外野手，也是道奇隊2連霸的功臣之一，本季例行賽出賽156場，交出27轟、86分打點，打擊率2成72，整體攻擊指數（OPS）為0.774，都寫下生涯新高。帕赫斯今年的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「11」，排全大聯盟外野手第7。

