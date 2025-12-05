自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「怪物狀元」又傷引爆大甩賣？傳湖人、勇士看上鵜鶘防守悍將

2025/12/05 09:44

威廉森。（資料照）威廉森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘當家球星「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）將至少缺席缺席3個禮拜，美媒《ClutchPoints》引述消息來源爆料，這恐怕將引發關鍵動盪，陣中防守悍將瓊斯（Herb Jones）據傳已被西部勁旅盯上。

多名聯盟消息來人士告訴《ClutchPoints》，在威廉森受傷後，只要有球隊對威廉森提出合理報價，鵜鶘就會點頭答應；不過目前威廉森身價下跌眾所皆知，至今尚未有球對急著對他提出報價，而鵜鶘可能需要將像瓊斯、米希（Yves Missi）或阿瓦瑞多（Jose Alvarado）等優質綠葉，才能把威廉森送走。

其中瓊斯一直是聯盟中最炙手可熱的側翼之一，多年來鵜鶘已經拒絕多份關於他的交易報價。然而《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）引述消息人士說法，湖人、勇士等幾支西部的爭冠球隊，正在積極探索引進瓊斯的方法。

威廉森的交易傳聞再起，也讓外界更堅信新星前鋒墨菲（Trey Murphy III）將是鵜鶘下一個門面。若想得到墨菲代價絕對不斐，這點短期內恐怕不會改變。

瓊斯。（資料照）瓊斯。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中