NBA》「怪物狀元」又傷引爆大甩賣？傳湖人、勇士看上鵜鶘防守悍將

威廉森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘當家球星「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）將至少缺席缺席3個禮拜，美媒《ClutchPoints》引述消息來源爆料，這恐怕將引發關鍵動盪，陣中防守悍將瓊斯（Herb Jones）據傳已被西部勁旅盯上。

多名聯盟消息來人士告訴《ClutchPoints》，在威廉森受傷後，只要有球隊對威廉森提出合理報價，鵜鶘就會點頭答應；不過目前威廉森身價下跌眾所皆知，至今尚未有球對急著對他提出報價，而鵜鶘可能需要將像瓊斯、米希（Yves Missi）或阿瓦瑞多（Jose Alvarado）等優質綠葉，才能把威廉森送走。

請繼續往下閱讀...

其中瓊斯一直是聯盟中最炙手可熱的側翼之一，多年來鵜鶘已經拒絕多份關於他的交易報價。然而《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）引述消息人士說法，湖人、勇士等幾支西部的爭冠球隊，正在積極探索引進瓊斯的方法。

威廉森的交易傳聞再起，也讓外界更堅信新星前鋒墨菲（Trey Murphy III）將是鵜鶘下一個門面。若想得到墨菲代價絕對不斐，這點短期內恐怕不會改變。

瓊斯。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法