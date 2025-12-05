人物側寫》林岱安有冠軍命 富邦進補福將

林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕33歲的富邦悍將「新人」林岱安，其實就是學生時代的「林志賢」、也是職棒初期的「林祐樂」，棒球生涯幾經改名，如今迎來最大的挑戰，離開效力11年的職棒母隊統一獅，即將北上新莊城堡，是否會有水土不服的陣痛期，相當引人關注。

林岱安業餘時期拿過兩個指標性世界冠軍，進職棒也奪過總冠軍，是相當難得的另類紀錄，環顧現役職棒球員中，無人可以相比。

青棒時期，林岱安（林志賢）是2010年加拿大世界青棒賽冠軍的台灣隊主戰游擊手，同梯還有林子偉、王維中，3人都是來自高雄縣的球員。林岱安和小2歲的林子偉還是來自高雄那瑪夏區的堂兄弟。

林志賢（林岱安）高中畢業後，中職尚未開放高中應屆畢業生選秀，他先進入台灣體大就讀，並改練捕手，曾在2014年第一屆U21世界盃獲選明星隊捕手，台灣隊最後也奪冠軍，同屆冠軍隊友還有陳傑憲、王柏融、林子崴、黃子鵬、郭俊麟、張閔勛、李宗賢、蘇智傑等人，現在都還是中職各隊的主力，顯見當年台灣隊實力之堅強，被譽為「黃金世代」。

值得一提的是，U21世界盃冠軍戰由台灣9：0完封日本隊，當時來自台灣體大的郭俊麟和林志賢就是最佳先發投捕搭檔，更是台灣隊封王的關鍵人物，郭俊麟獲選最有價值球員，也因此後來被日職西武獅隊網羅。

以林祐樂之名在2015年中職選秀加盟統一獅後，就專練捕手至今，在2020年底宣布改名林岱安至今，曾贏得2019和21年金手套捕手獎，2021年也還拿下最佳十人捕手獎，2020年更隨統一獅奪過中職總冠軍，從學生棒球到職棒，都有「冠軍命」，如今將以7年大約風光轉隊富邦悍將，是否能打破球團史0冠宿命，將是高薪吸收這名福將成功與否的觀察指標。

