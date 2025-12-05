MLB》道奇主帥豪語未來3年再2冠！坦言大谷要同時拿MVP與塞揚很難

大谷翔平、羅伯斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年拿下二連霸，總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日媒《ABEMA》節目中預測道奇未來幾年走向，發下豪語3年內再拿2座冠軍。

節目製作單位請羅伯斯預測從現在預測至2029年，道奇會迎來什麼樣的賽季。對於明年，羅伯斯看好山本由伸拿下國聯塞揚獎，「大谷翔平和史基斯（Paul Skenes）也是候選人，但翔平的投球局數會比山本少，所以明年可能是山本奪獎。」

至於2027年，羅伯斯預測佐佐木朗希將首度入選明星賽，「如果上半季能拿8-10勝、防禦率維持在2.50左右，就有機會入選。」羅伯斯也談到朗希來季展望，希望他明年回到先發後，能投到150局。

對於2028年，羅伯斯預測自己會拿下第5座世界大賽冠軍。過去在2020、2024與2025年率隊奪冠的他，如果接下來2年都奪冠，那麼2028年將是他生涯第6冠，但他只預測第5冠的理由是：「未來2年我認為至少還能再拿1冠，當然2年都奪冠最好，但世事難料。」至於2029年，羅伯斯預測道奇能單季拿下110勝。

談到當家球星大谷翔平的未來，羅伯斯被問及是否有機會在同一年奪下MVP與塞揚獎，他回應：「非常困難，但我覺得2027年有可能。」接著他大膽預測，「大谷明年依然會有MVP等級的表現，投球量也會比今年還多，從明年開始提升狀態的話，2027年有望拿下塞揚獎。」

