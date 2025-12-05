自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》世界大賽G7驚天追平轟！羅哈斯正式回歸道奇 有話想對球迷說

2025/12/05 10:01

羅哈斯正式回歸道奇。（取自道奇官方X）羅哈斯正式回歸道奇。（取自道奇官方X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天以1年550萬美元合約與今年在世界大賽G7敲出驚天追平轟的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）再續前緣，今天道奇也正式公布羅哈斯回歸，同時羅哈斯也有話想對球迷說。

羅哈斯在季後賽8場出賽只有1發全壘打，便是G7價值連城地追平全壘打，球隊後續在延長賽驚險擊敗藍鳥，成為21世紀以來第一支連霸的大聯盟球隊。而他也在今年表示會在明年打完球員生涯最後一個球季，球團預計會在他退休後安排管理職，預計與球員發展相關。

今天道奇正式宣布羅哈斯重返衛冕軍，羅哈斯也透過影片向球迷真情流露：「我很高興明年能回到這裡，完成我生涯最後一個賽季，我等不及每晚在道奇球場滿場球迷面前獻技，我與隊友的唯一目標，就是在球迷面前再拿一座冠軍，完成三連霸。感謝你們多年來的支持，春訓見了！」

