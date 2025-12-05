MLB》上次沒搶到今年再試一次 小熊又對柏格曼有興趣

小熊去年沒簽到柏格曼，今年仍傳出想簽下他。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星外野手塔克（Kyle Tucker）休賽季投入自由球員市場，目前還未知下家在哪，不過小熊似乎已經做好失去塔克的準備，目前傳出有興趣簽下上賽在紅襪的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

根據《The Athletic》記者穆尼（Patrick Mooney）與夏爾瑪（Sahadev Sharma）消息，小熊有意簽下明星三壘手柏格曼，上賽季柏格曼在紅襪打出優異表現，整季出賽114場，OPS .821，幫助球隊自2021年後，首度打進季後賽。

如果塔克離隊、小熊又如願簽下柏格曼的話，小將凱西（Owen Caissie）可能會獲得更多鎮守外野的出場機會，蕭（Matt Shaw）則可以移防其他位子，讓柏格曼站他熟悉的三壘。

實際上去年休賽季小熊就傳出對柏格曼有興趣，並提出4年1.15億美元、包含跳脫條款的合約，當時小熊隊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）表示，柏格曼很適合球隊，小熊絕對值得在他身上長期投資，不過最終柏格曼選擇和紅襪簽約。

