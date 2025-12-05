自由電子報
經典賽》盼大谷、山本、朗希都能打WBC 前道奇名將：風險確實較大...

2025/12/05 11:03

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平將參加2026年經典賽，但道奇日本球星山本由伸、佐佐木朗希目前尚未決定是否能參加日本國家隊。前國聯救援王的道奇名將蓋尼耶（Eric Gagne）表示，希望看到大谷、山本、朗希都能參加經典賽，「棒球需要它。」

「我認為這隊球迷來說很有趣。」蓋尼耶接受《紐約郵報》表示，看到這些道奇日本選手再度身穿日本球衣站在投手丘，將會是「對這項運動來說非常、非常有益的事。」

蓋尼耶曾在2002年至2004年為道奇隊貢獻152次救援成功，接著就受到傷勢影響，生涯在大聯盟10年累積187次救援成功，他在2010年宣布退休。

道奇名將蓋尼耶。（資料照，路透）道奇名將蓋尼耶。（資料照，路透）

蓋尼耶並未在球員巔峰時期參加過經典賽，他提到2017年「復出」代表加拿大參加經典賽是「棒球生涯最棒的經歷」。蓋尼耶指出，「代表國家登上世界最大的舞台，那是無與倫比的感覺。」

大谷翔平日前宣布將參加2026年經典賽，是目前唯一確定要參加WBC的道奇選手，但大谷目前不清楚能於WBC戰場再度秀「投打二刀流」。

「風險確實比較大，但每次站上球場本來就有風險。」蓋尼耶說，「我覺得這項賽事的價值遠遠超過風險。」

2023年經典賽，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都參加日本隊，最後幫助日本隊奪冠。明年3月的經典賽，衛冕軍日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組。

