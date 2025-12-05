世界盃資格賽》南韓找來資歷豐富的首位外籍教練 台灣明年將遇到

南韓找來資歷豐富的首位外籍教練馬祖爾茲。（取自X）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓男籃近日宣布找來拉脫維亞的馬祖爾茲（Nikolajs Mazurs），也是隊史首位外籍教練，屆時他將領軍在2027年世界盃男籃亞洲區資格賽出戰台灣。

南韓過去都採本土教頭，男籃KBL聯賽10隊都是本土教練，國家男籃也是如此，這次世界盃資格賽則由SK騎士的全喜哲臨危授命，如今，對上中國拿到2連勝，他也功臣身退，由馬祖爾茲接掌兵符。

馬祖爾茲擁有 25 年的教練經歷，他從拉脫維亞青年隊帶起，擔任過U16、U18、U19、U20 等代表隊總教練，而最具代表性的就是他在2012 年擔任 U18 教練期間，培育NBA 球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis），此外，他也曾擔任過俄羅斯、拉脫維亞等聯賽隊伍的教練。

南韓報導指出，希望找來馬祖爾茲帶入歐洲籃球的理念和系統，除了成人隊，也希望他能扶植青年隊，打造人才庫，強化南韓國家隊籃球實力。

馬祖爾茲的整合能力能否為南韓帶來正向改變，明年對陣台灣男籃將是首場正式國際賽的驗收之戰，而對台灣來說，目前吞下2連敗，得力爭上游盡快爭取首勝。

台灣在前兩場敗給日本後，明年將在2月26日主場迎戰南韓，3月1日出戰中國，接著7月客場對陣南韓，6日對陣中國，力拚能夠開胡。

