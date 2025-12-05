自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》太戲劇！勇士狂追24分差點逆轉 卻被賞了再見火鍋吞2連敗

2025/12/05 10:47

馬克西再見火鍋。（美聯社）馬克西再見火鍋。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客七六人，雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷休兵，最多曾陷入24分落後，但最後關頭超車，只是最後8秒七六人取得最後一擊機會，艾奇康（VJ Edgecombe）補籃放進超前分，最後0.9秒莫爾頓（De'Anthony Melton）快攻上籃，卻遭馬克西（Tyrese Maxey）賞了火鍋，勇士也無緣逆轉，讓七六人以99：98驚險帶走勝利。

勇士近期飽受傷病所擾，柯瑞、巴特勒同時因傷休兵，但是已經去年11月遭遇前十字韌帶撕裂傷勢，休息多時的後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）回歸。

少了兩大主力情況下，勇士這一戰上半場打得荒腔走板，團隊命中率只有30%，沒有任何一次罰球，兩節打完穆迪（Moses Moody）拿下8分最高，半場打完以34：56落後。七六人方面，馬克西拿下18分是全隊最高。

而令勇士更雪上加霜的是，陣中防守主力D.格林（Draymond Green）在第2節扭傷腳，退場治療後也確定本場比賽不會回歸。

易籃後，勇士仍維持著雙位數落後，但在末節趁著七六人失誤增加，一口氣追到個位數差距，起死回生，並靠著桑托斯（Gui Santos）上籃一舉超前，加上斯賓塞（Pat Spencer）三分球取得優勢。不過，七六人很快靠著葛林姆斯（Quentin Grimes）三分打反擊，又追到1分差。

終場前8秒，勇士仍保有1分領先，而七六人取得最後一擊機會，馬克西在第一時間出手雖未投進，但艾奇康埋伏在籃下，搶到籃板後成功補進。不過，勇士還有些許時間，莫爾頓在拿到球後，快攻上籃，卻被馬克西賞了火鍋，無緣拿下超前分，黯然吞敗。

勇士替補上陣的斯賓塞拿下全隊最高16分，今天回歸的莫爾頓14分次之；七六人部分，馬克西飆出全場最高35分，恩比德（Joel Embiid）12分次之。

艾奇康。（法新社）艾奇康。（法新社）

勇士替補上陣的斯賓塞拿下全隊最高16分。（法新社）勇士替補上陣的斯賓塞拿下全隊最高16分。（法新社）

