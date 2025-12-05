自由電子報
NBA》綠衫軍球星全倒照贏！ 「小白」飆賽季新高痛宰巫師

2025/12/05 11:28

懷特攻下本季新高30分。（美聯社）懷特攻下本季新高30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的「綠衫軍」塞爾提克，今天前往巫師主場踢館，儘管明星前鋒布朗（Jaylen Brown）生病缺席、一哥塔圖姆（Jayson Tatum）還沒有復出，但球隊依然在「小白」懷特（Derrick White）獨拿本季新高30分帶領下，以146比101痛宰對手。

塞爾提克、巫師今天首節打得有來有往，不過第二節前段塞爾提克一波8比0攻勢將領先拉開到14分，上半場打完還有7分領先。

第三節末段風雲變色，塞爾提克一口氣將領先擴大到20分，單節比數43比27，第四節西蒙斯（Anfernee Simons）跳出來得分，繼續將領先擴大，兩隊最大分差一度達到45分，最終塞爾提克輕鬆踢館成功。

此戰塞爾提克用43%命中率投進20顆三分，懷特30分賽季新高，另外還有7籃板9助攻，沃爾希（Jordan Walsh）8投8中貢獻生涯新高22分，值得一提的是，本場比賽塞爾提克從頭到尾都沒有落後過。

巫師方面，麥卡倫（CJ McCollum）22分全隊最高，老將米德爾頓（Khris Middleton）則貢獻16分。

贏球後塞爾提克戰績來到13勝9敗，近10場比賽收下8場勝利，巫師則是3勝18敗，持續在東部墊底。

沃爾希百分百命中率攻下生涯新高22分。（美聯社）沃爾希百分百命中率攻下生涯新高22分。（美聯社）

