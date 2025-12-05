NBA》八村壘三分球絕殺暴龍！詹皇只拿8分 中斷史上第一紀錄

詹姆斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客暴龍，一度浪費13分領先被暴龍在末節超車，最後關頭還戰成平手，但八村壘把握最後一擊的機會，飆進絕殺三分球，率隊以123：120險勝。不過，湖人雖然贏球，但當家一哥詹姆斯（LeBron James）只拿8分，中斷連續得分上雙的紀錄。

RUI HACHIMURA FROM THE CORNER FOR THE WIN OFF THE LEBRON JAMES DIME!



@TISSOT BUZZER-BEATER

Everyone Gets 24 pic.twitter.com/6J38hGVRYK — NBA （@NBA） December 5, 2025

近8戰僅吞一敗的湖人，近況不錯，上半場團隊命中率56%、三分球14投7中，里維斯（Austin Reaves）半場打完拿下14分、7助攻全隊最高，艾頓（Deandre Ayton）10分次之，紫金大軍在半場打完暫時以67：58領先。

前兩節暴龍也有3名球員得分上雙，英葛蘭（Brandon Ingram）、華特（Ja'Kobe Walter）和博伊斯（Collin Murray-Boyles）都進帳10分。

易籃後，暴龍在第3節打出40：33攻勢，並在末節靠著英葛蘭、貝特（Jamison Battle）連續得分後超前。不過，湖人很快還以顏色，雙方展開拉鋸，在讀秒階段戰成120：120平手，最後關頭湖人還有一波進攻機會，要延續紀錄的詹姆斯選擇不自己出手，而是把球傳給在三分線外埋伏的八村壘，他也不負眾望，投進絕殺三分球，助湖人驚險收下勝利。

湖人里維斯今天飆出全場最高44分、11助攻，詹姆斯僅攻下8分、11助攻，他過去連續1297場比賽得分上雙，為聯盟第一紀錄，此役只拿8分，紀錄中斷。詹皇前次沒拿到10分，已經要追溯至2007美國時間1月5日。

暴龍方面，巴恩斯（Scottie Barnes）23分、11籃板全隊最高，英葛蘭20分次之。

八村壘三分球絕殺暴龍。（美聯社）

