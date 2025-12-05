自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》掰了CP3卻斷不乾淨 薪資專家點出快艇困境

2025/12/05 11:50

雖然快艇要求保羅離隊，但礙於規定保羅目前仍是快艇一員，球隊無法立刻交易、裁掉他。（資料照，路透）雖然快艇要求保羅離隊，但礙於規定保羅目前仍是快艇一員，球隊無法立刻交易、裁掉他。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕快艇近日無預警宣佈和老將「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，尷尬的是，礙於規則球隊無法馬上送走保羅，保羅實質上還是快艇的一員，對此《EPSN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）點出了快艇的困境。

馬克斯指出，由於保羅是休賽季自由球員簽約加盟，照規定在12月15日「解凍」之前無法交易。

裁掉方面，保羅佔薪資空間約230萬美元，但快艇離第一層硬上限僅差130萬美元，加上球隊現在名單只有14人，依照聯盟規定，球隊不能連續14天少於14人，因此如果在12月22日前裁掉保羅，快艇會因薪資上限卡住，無法在時間內補滿14人。

馬克斯表示，快艇要就尋求交易送走保羅，不然就要等到剩餘底薪夠簽人後，才可以裁掉保羅，除非快艇在這之前有降低薪資空間的交易，否則保羅依然會是快艇正式的一員。

之前保羅已經宣佈這是他最後一個賽季，媒體人史皮爾斯（Marc Spears）引述消息人士，指出儘管快艇不要他，保羅依然希望找其他隊打完這季，而非在季中就這樣不完美謝幕。

