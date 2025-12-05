自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》今年砸大谷翔平引爆衝突！傳道奇看上教士明星救援王蘇亞雷斯

2025/12/05 11:50

蘇亞雷斯。（資料照）蘇亞雷斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）和原紅雀、新任道奇隨隊記者凱蒂．沃（Katie Woo）報導，衛冕軍對教士明星終結者蘇亞雷斯（Robert Suárez）感興趣。

34歲的蘇亞雷斯本季出賽70場，投69.2局送出75次三振，防禦率2.97，獨立防禦率（FIP）2.88，每局被上壘率0.90，ERA+144，拿下40次救援成功為今年國聯救援王，也入選生涯第2次明星賽。

值得一提的是，美國時間6月19日道奇與教士之戰，當時大谷在9局下疑似遭教士故意觸身球，被蘇雷亞斯（Robert Suarez）的一記99.8英哩速球砸中後背，引爆衝突。更有美媒推測，大谷因此不再向教士隊致意，但大谷先前受訪，僅淡淡地表示：「不，那已是過去的事了，我全部都忘了。」

道奇休季預計補強牛棚，《The Athletic》報導指出，道奇對蘇亞雷斯展現出興趣，並希望和他簽下一張高年薪的短期合約。另一位道奇傳出有興趣的終結者費班克斯（Pete Fairbanks），其價錢預計將低於蘇亞雷斯，但道奇尚未展開談判；至於最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz），報導指出預計超出道奇預算。

