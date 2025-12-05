NBA》終結史上第一紀錄！前役垃圾時間刷分遭罵翻的詹姆斯吐真言

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天靠著八村壘底角三分球絕殺暴龍，傳出助攻的詹姆斯（LeBron James）全場瘋狂打鐵僅拿下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄，賽後他直言，他只是做出正確的選擇。

比賽讀秒階段雙方戰成120：120平手，最後關頭湖人還有一波進攻機會，要延續紀錄的詹姆斯選擇不自己出手，而是把球傳給在三分線外埋伏的八村壘，進絕殺三分球。賽後八村壘興奮直呼：「太瘋狂了，我從來沒有絕殺過！不過Bron之前已經跟我說過了，他說他會把球傳給我，我知道那球會傳來給我，也做好準備，想像出手的感覺。」

詹姆斯上一戰對上太陽，在決勝節大幅落後之下仍持續留在場上刷分，最後投進三分球、拿下10分後就立刻被換下場，全場10投僅3中，此舉也遭到球迷罵翻，前NBA球星帕森斯（Chandler Parsons）也直言無法苟同。

今天詹姆斯繼續打鐵，全場17投僅4中拿8分，最後一球選擇傳球而終結史上第一紀錄。對此詹姆斯表示：「我只是用正確的方式在打球，做出正確的選擇，我生涯至今都是如此。當對方包夾里維斯（Austin Reaves）那刻，我馬上就知道我們會有人數上的優勢，便找到空檔的八村。」

詹姆斯表示，在沒有暫停的情況下，他知道里維斯整場狀況非常好，也知道對手可能包夾他，所以盡可能先跟八村壘溝通好，讓他站在最好的接球位置去出手。至於對於紀錄終結有何感想，詹姆斯笑回一個字：「None. We won.」

對於近期手感不佳，詹姆斯表示，自己本季至今只打了6場比賽，而他過去更幾乎沒有因傷缺席過整個訓練營，開季還缺陣了10幾場比賽，自己也還正在尋找節奏，以及在場上能為球隊做出貢獻的方法。

