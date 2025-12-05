桌球》第40屆生達盃桌球賽開打 293隊2177人參賽

小選手場上拚打。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕國內重要桌球賽，生達盃全國桌球錦標賽來到第40屆，今天（5日）起至7日在台南市新營體育館展開，有293隊2177名小選手同場競技，比賽氣氛熱烈，小選手展現活力、要贏的拚勁。

比賽由生達製藥董事長范滋庭、新營區長陳宏田開球，今天首日賽程將產生國小女童中年級及高年級組名次；第二天國小男童中/高年級組及社會活力組名次出爐；第三天賽程將產生社會男子/女子團體組名次。

請繼續往下閱讀...

范滋庭說，桌球是一個老少咸宜、沒有年齡限制、各種體型都適合的運動，生達盃全國桌球錦標賽由生達集團創辦人范進財創立，今年來到第40屆，2020年時獲得前總統蔡英文親自頒發體育推手獎金質獎，多年來生達盃成為桌球體壇比賽盛事，今年第40屆，為台灣培育桌球人才將持續辦下去。

國小男、女童及社會男、女團體各組取前5名，為鼓勵選手，第5名取4個名額，社會活力組取前5名，總獎金預算54萬元，今年也針對來自苗栗以北的國小及國小團體晉級前8強的隊伍補助住宿費用共40萬元。

小選手專注比賽。（記者楊金城攝）

教練在比賽中提醒小選手。（記者楊金城攝）

第40屆生達盃全國桌球錦標賽來到第40屆，今天（5日）起至7日在台南市新營體育館開打。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法